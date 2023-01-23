У яких областях відключатимуть електроенергію за графіком, а де можливі аварійні та екстрені вимкнення, розповідає 24 Канал.

Важливо Дефіцит досі значний, – у YASNO розповіли про ситуацію зі світлом у Києві

Світло на Запоріжжі

Графік відключення світла на 23 січня:



Графік відключення світла на Запоріжжі / "Запоріжжяобленерго"

Ліміт, доведений Укренерго для Запорізької області на нічний та денний час 23 січня, аналогічний тому, що був 22 січня. Тож погодинні стабілізаційні відключення триватимуть за такою ж схемою.

Графіки відключень на Рівненщині

Графіки відключень електроенергії 23 січня:

На Хмельниччині діють графіки

На Хмельниччині вдень вимикатимуть по 2 черги одночасно. Вночі – по 1 черзі.

До якої черги належить ваш будинок – можна переглянути тут.



Відключення світла на Хмельниччині / "Хмельницькобленерго"

Як вимикатимуть світло на Одещині

Вночі 23 січня в Одесі та області будуть задіяні екстрені відключення електроенергії, з 7:00 до 24:00 – стабілізаційні.

Відключення світла на Сумщині

23 січня з 08:00 на Сумщині знову почне діяти графік погодинного відключення електроенергії у режимі -4/+2.

Графік передбачає вимкнення електроенергії у такі години:

1 черга – 08:00-12:00; 14:00-18:00; 20:00-24:00.

2 черга – 10:00-14:00; 16:00-20:00; 22:00-24:00.

3 черга – 08:00-10:00; 12:00-16:00; 18:00-22:00.

Електроенергія на Прикарпатті

1 черга

Підчерги 1.1, 1.2

З 01:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть з електропостачанням

З 00:00 до 01:00, 05:00 до 08:00, з 11:00 до 14:00, з 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

З 04:00 до 05:00, 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00, 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення

Підчерги 1.3, 1.4

З 02:00 до 05:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть з електропостачанням

З 00:00 до 01:00, 05:00 до 07:00, з 10:00 до 13:00, з 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

З 01:00 до 02:00, 07:00 до 08:00, 13:00 до 14:00, 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення

2 черга

Підчерга 2.1, 2.2

З 03:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

З 01:00 до 03:00, 07:00 до 10:00, з 13:00 до 16:00, з 19:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені

З 00:00 до 01:00, 06:00 до 07:00, 12:00 до 13:00, 18:00 до 19:00 – можливі вимкнення

Підчерга 2.3, 2.4

З 04:00 до 07:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

З 00:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені

З 03:00 до 04:00, з 09:00 до 10:00, 15:00 до 16:00, 21:00 до 22:00 – можливі вимкнення

3 черга

Підчерги 3.1, 3.2

З 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – черги будуть з електропостачанням

З 03:00 до 05:00, 09:00 до 12:00, з 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

З 02:00 до 03:00, 08:00 до 09:00, 14:00 до 15:00 та з 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення

Підчерга 3.3, 3.4

З 00:00 до 03:00, 06:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – черги будуть з електропостачанням

З 03:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, 14:00 до 17:00, 20:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені

З 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00 та 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 09:00 до 13:00 та з 17:00 до 21:00.

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 07:00 до 11:00 та 15:00 до 19:00.

Що зі світлом на Вінниччині

В обленерго оприлюднили графік погодинних знеструмлень на 23 січня:

1 черга: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

2 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;

3 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.

Черговість планових відключень можна переглянути тут.



Відключення світла на Вінниччині / "Вінницяобленерго"

Чи буде електроенергія у Чернівцях

Графік відключень електрики на 23 січня:



Відключення світла у Чернівцях / "Чернівціобленерго"

Знайти свою групу можна за посиланням.

У Львівській області діють графіки

На території Львівської області діють графіки відключення світла, складені раніше. Переглянути їх та дізнатися свою групу відключення можна на сайті обленерго у розділі "Чому немає світла".

Також для зручності споживачів створили чат-боти у вайбер та телеграм – посилання на них можна знайти тут.

Як вимикатимуть світло у Києві

Ліміти споживання електроенергії в Києві, що надав Укренерго, дозволяють застосовувати графіки стабілізаційних відключень.

Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитись з графіком можна тут.

Які графіки ввели на Харківщині

"Харківобленерго" оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області. Новий графік діятиме з 23 до 29 січня.

У графіку погодинних відключень світла – 12 черг:

1 черга 10:00 – 13:00;

2 черга 11:00 – 14:00;

3 черга 12:00 – 15:00;

4 черга 13:00 – 16:00;

5 черга 14:00 – 17:00;

6 черга 15:00 – 18:00;

7 черга 17:00 – 20:00;

8 черга 18:00 – 21:00;

9 черга 19:00 – 22:00;

10 черга 07:00 – 10:00;

11 черга 08:00 – 11:00;

12 черга 09:00 – 12:00.

Графік відключень світла у Харкові та області можна подивитись за посиланням.

Яка ситуація зі світлом у Кропивницькому

23 січня у Кропивницькому з 8:00 діють графіки погодинних відключень електроенергії: дві години електрика є, дві години немає.

На Полтавщині діють графіки відключення світла

При відключенні одночасно двох черг (-4/+2) світло буде в такі години: