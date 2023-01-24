Проблемы в энергосистеме возникли в результате российских ракетных атак. В настоящее время энергетики пытаются улучшить ситуацию.

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По состоянию на 24 января в результате атак оккупантов возникли существенные повреждения на электростанциях. Поэтому сейчас производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

В Укрэнерго напомнили, что всем облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток.

Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения,

– отметили в ведомстве.

Кроме того, энергетикам удалось увеличить надежность выдачи мощности одной из электростанций на юго-востоке Украины.



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