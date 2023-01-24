Проблемы в энергосистеме возникли в результате российских ракетных атак. В настоящее время энергетики пытаются улучшить ситуацию.
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Какая ситуация со светом в Украине
По состоянию на 24 января в результате атак оккупантов возникли существенные повреждения на электростанциях. Поэтому сейчас производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.
В Укрэнерго напомнили, что всем облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток.
Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения,
– отметили в ведомстве.
Кроме того, энергетикам удалось увеличить надежность выдачи мощности одной из электростанций на юго-востоке Украины.
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Электроэнергия в Украине: последние новости
- 22 января в Укрэнерго сообщали, что украинцы увеличили потребление электроэнергии. Причина – похолодание по всей стране. Кроме того, последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.
- 23 января в 7 областях применяли экстренные аварийные отключения света. Графики временно не действовали.
- США направят Украине 125 миллионов долларов. Их используют на ремонт энергоструктуры нашего государства, пострадавшего от атак ракетами и дронами.
- Кстати, в Верховной Раде предположили, что сроки отключения электроэнергии могут стать больше.