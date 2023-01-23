Поэтому на Львовщине с 13:29 ввели специальный график аварийных отключений из-за превышения лимита потребления.
Важно Отключение света в Украине сегодня: графики и перечень городов
Что означает специальный график отключений
Специальный график аварийных отключений – это отдельный перечень потребителей, которых энергетики могут оперативно и одновременно выключить в высоковольтных сетях с помощью дистанционной связи. Происходит это только после распоряжения Укрэнерго. Время от принятия решения и до реализации распоряжения должно составлять до 3 минут.
В список потребителей в специальном графике аварийных отключений могут входить отдельные объекты критической инфраструктуры.
Уже в 7 областях ввели аварийные отключения света
В Украине 23 января увеличился дефицит мощности использования электроэнергии. Поэтому в 7 областях применили экстренные аварийные отключения света. Графики временно бездействуют. Сначала аварийные отключения применили на Волыни и Львовской области. Затем список регионов расширили на:
- Харьковскую,
- Днепропетровске,
- Запорожская,
- Хмельницкую,
- Житомирская область.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что время и продолжительность отключений предусмотреть невозможно. Власти понимают, что это сообщение может повлечь за собой очередную волну гнева и возмущения, но энергетики делают все возможное, чтобы со светом были все.
Добавим, что раньше в Украине увеличилось потребление электричества. Причина – похолодание по всей стране. Кроме того, последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.