Через це на Львівщині з 13:29 ввели спеціальний графік аварійних відключень через перевищення ліміту споживання.

Важливо Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст

Що означає спеціальний графік відключень

Як пояснили у Львівобленерго, спеціальний графік аварійних відключень – це окремий перелік споживачів, яких енергетики можуть оперативно та одночасно вимкнути у високовольтних мережах за допомогою дистанційного зв'язку. Стається це лише після розпорядження Укренерго. Час від ухвалення рішення до реалізації розпорядження має складати до 3 хвилин.

До списку споживачів у спеціальному графіку аварійних відключень можуть входити окремі об'єкти критичної інфраструктури.

Зверніть увагу! Цей графік застосовується за розпорядженням Укренерго без попередження споживачів та місцевих органів влади у випадку критичної ситуації в енергосистемі України.

Вже у 7 областях ввели аварійні відключення світла

В Україні 23 січня зріс дефіцит потужності використання електроенергії. Тому у 7 областях застосували екстрені аварійні відключення світла. Графіки тимчасово не діють. Спочатку аварійні вимкнення застосували на Волині та Львівщині. Потім перелік регіонів розширили на:

Харківську,

Дніпропетровську,

Запорізьку,

Хмельницьку,

Житомирську область.

Глава Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що час та тривалість відключень передбачити неможливо. Влада розуміє, що це повідомлення може спричинити чергову хвилю гніву та обурення, але енергетики роблять все можливе, щоб зі світлом були усі.

Варте уваги! Енергетики пояснюють, що ці заходи допоможуть уникнути хаотичного, некерованого відключення великої кількості споживачів. Також це потрібно, щоб не сталось системної аварії.

Додамо, що раніше в Україні збільшилось споживання електрики. Причина – похолодання по всій країні. Крім того, остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій.