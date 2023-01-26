Защитники украинского неба сбивают вражеские ракеты и спасают тысячи жизней. По состоянию на 08.46 уже известно об успешной работе ПВО. 24 канал собрал главное о массированной ракетной атаке 26 января.
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Массированная ракетная атака 26 января – главное
В ОК "Юг" утром предупредили украинцев, что враг может начать массированную ракетную атаку. А уже за считанные минуты карта Украины начала "краснеть".
В сети сообщили о первом запуске ракет. Людей призывали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.
Позже Сергей Борзов – глава Винницкой ОВА – уточнил, что враг совершил пуск крылатых ракет. А Максим Марченко – глава Одесской ОВА – подчеркнул: российские оккупанты готовятся нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей.
В ОП сообщили о первых сбитых вражеских ракетах
В 08:16 Виталий Ким сообщил, что вражеские ракеты залетели в воздушное пространство Украины. А уже в 08:27 Андрей Ермак – глава Офиса Президента – сообщил о первом успехе ПВО.
Есть первые сбитые ракеты россиян,
– написал он.
Где сообщают о работе ПВО
По состоянию на 09:07 известно о работе ПВО в:
- Николаевской области;
- Киевской области;
- Винницкой области;
- Одесской области;
- Днепропетровская области.
Украинцам напоминают, что нельзя фотографировать или снимать на видео работу ПВО. Кроме того, нельзя публиковать фотографии и видео с мест прилетов. Это помогает российским оккупантам.
Также враг пытается атаковать Украину не только ракетами и дронами, но и фейками. Украинцам напоминают, что стоит доверять только информации из официальных источников.
Россия – уже проиграла. Каждый новый день приближает Украину к победе. Верим в ВСУ и соблюдаем правила безопасности.