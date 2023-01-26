Враг после ночной массированной атаки дронами совершил массированную атаку, но уже ракетами. Известно, что в Киевской области работает ПВО и уничтожает враждебные цели, которыми россияне пытаются бить как по критической, так и гражданской инфраструктуре.
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ПВО продолжает сбивать ракеты
В телеграм-канале monitor сообщили в 08:48 о работе ПВО в Киевской области. Жителей региона призывают быть осторожными. Напоминаем, что во время сбивания вражеских ракет могут разлетаться обломки. И они тоже наносят немало вреда.
Как отмечают журналисты, воздушные цели зафиксировали вблизи Обухова и Борисполя.
Основная цель это Киевщина, учитывая количество и направление ракет,
– подчеркивают в monitor.
В 09.05 поступило официальное подтверждение от Киевской городской военной администрации. В ведомстве отметили, что в регионе действительно работает ПВО.
Заметим, что звуки взрывов раздались также в ряде регионов. Их слышали в Винницкой, Одесской, а также Днепропетровской областях. По имеющимся данным, говорится о работе ПВО.
Ким предупредил о первых ракетах
Глава Николаевской ОВА отметил, что сначала над областью пролетело 2 вражеских крылатых ракеты. Они взяли курс на северо-запад. В мониторинговом телеграм-канале отметили, что это были "Калибры". О них утром во время телемарафона предупреждала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
Еще немного позже стало известно о взрывах в Николаевской области. Поступила информация, что работает в регионе как украинская авиация, так и ПВО.
Пол на 9 Ким добавил, что над Николаевщиной пролетело еще три вражеских ракеты. Он попросил жителей не рисковать жизнью и находиться в укрытиях.