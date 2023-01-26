Об этом сообщил глава Николаевской ОВО Виталий Ким. Поэтому призываем вас не игнорировать сирены и находиться в укрытиях к отбою.

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В Украину залетели "Калибры"

Глава ОВА отметил, что на территорию Украины залетели российские ракеты. По его словам, говорится о по меньшей мере 2 – в направлении северо-запада через Николаевскую область. В телеграм-канале monitor заметили, что говорится о "Калибрах". Не исключено, что это те же, о которых предупреждала утром в эфире спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

О вражеских ракетах в воздушном пространстве Украины предупредил также глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. Он также напомнил, что в сеть ни в коем случае нельзя выкладывать фото и видео с работой ПВО.

Вскоре monitor обновил информацию. По данным мониторингового канала, ракеты летят в направлении Днепропетровщины и Винницкой области. Заметим, что в 08:23 появились сообщения о взрывах Николаевской области. Впоследствии стало известно, что в области работает ПВО, а также украинская авиация.

В 08:29 Виталий Ким отметил, что над областью летит еще три вражеских ракеты. Он в очередной раз призвал жителей области не покидать укрытий.