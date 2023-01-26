Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Тож закликаємо вас не ігнорувати сирени та перебувати в укриттях до відбою.

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В Україну залетіли "Калібри"

Глава ОВА зазначив, що на територію України залетіли російські ракети. За його словами, мовиться про щонайменше 2 – у напрямку північного заходу через Миколаївську область. У телеграм-каналі monitor зауважили, що мовиться про "Калібри". Не виключено, що це ті самі, про які попереджала зранку в ефірі речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Про ворожі ракети у повітряному просторі України попередив також глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук. Він також нагадав про те, що в мережу ні в якому разі не можна викладати фото та відео з роботою ППО.

Невдовзі monitor оновив інформацію. За даними моніторингового каналу, ракети летять у напрямку Дніпропетровщини та Вінниччини. Зауважимо, що о 08:23 з'явилися повідомлення про вибухи на Миколаївщині. Згодом стало відомо про те, що в області працює ППО, а також українська авіація.

О 08:29 Віталій Кім зазначив, що над областю летить ще три ворожі ракети. Тож він вкотре закликав мешканців області не покидати укриттів.