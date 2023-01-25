Отметим, что сирены по стране раздаются уже в пятый раз за день. Однако людям советуют спуститься в укрытие. Игнорировать тревогу не следует.

Ранее По всей Украине звучала воздушная тревога: в Беларуси подняли в небо МиГ

оккупанты хотят нагрузить ПВО

Глава Офиса Президента Андрей Ермак также попросил не игнорировать тревогу. Он подчеркнул, что враг сейчас пытается погрузить нашу систему ПВО. Однако воздушные цели уже сбиваются в нескольких регионах.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что есть угроза ракетного удара. Отдельно он попросил телеграмм-каналы удержаться от сообщений о том, в каком районе области работает ПВО. Нельзя помогать врагу. Следует дождаться официальной информации.

Об опасности сообщил и глава Черкасской ОВА Игорь Табурец . Он написал, что оккупанты атакуют Украину с воздуха дронами и скоростными ракетами. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий проинформировал о повышенной ракетной опасности.

Взрывы в Днепре

В Днепре люди слышали звуки взрывов, сообщает "Общественное". Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов предупредил жителей области, что есть угроза ракетных ударов.

Также сообщают о звуках взрывов в Вольнянске Запорожье и Херсоне.

Атака дронов

Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что военные сообщают об иранских дронах в небе над Украиной. Также в воздухе замечены 3 российских бомбардировщика Ту-22М3.

В телеграмм-канале мониторинг вражеской авиации п

После 22:40 писали о сбитии дронов на Юге.

Где объявили тревогу

Черкасская,

Полтавская,

Кировоградская,

Днепропетровская,

Николаевская,

Одесская,

Херсонская,

Запорожская,

Харьковская,

Донецкая,

Луганская область,

АР Крым.

Есть угроза массированной ракетной атаки