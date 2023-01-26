Ворог після нічної масованої атаки дронами здійснив масовану атаку, але вже ракетами. Відомо про те, що на Київщині працює ППО та знищує ворожі цілі, якими росіяни намагаються бити як по критичній, так і цивільній інфраструктурі.

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ППО продовжує збивати ракети

У телеграм-каналі monitor повідомили о 08:48 про роботу ППО у Київській області. Мешканців регіону закликають бути обережними. Нагадуємо, що під час збивання ворожих ракет можуть розлітатися уламки. І вони також завдають чимало шкоди.

Як зазначають журналісти, повітряні цілі зафіксували поблизу Обухова та Борисполя.

Основна ціль це Київщина, з огляду на кількість та напрямок ракет,

– підкреслюють у monitor.

О 09:05 надійшло офіційне підтвердження від Київської міської військової адміністрації. У відомстві зазначили, що в регіоні дійсно працює ППО.

Зауважимо, що звуки вибухів пролунали також у низці регіонів. Їх чули на Вінниччині, Одещині, а також Дніпропетровщині. За наявними даними, мовиться про роботу ППО.

Нагадуємо, що ні в якому разі не можна знімати на фото та відео роботу ППО. Якщо така спокуса у вас таки виникла, то ні в якому разі не викладайте матеріали у мережу. Пам'ятайте, що таким чином ви можете допомагати ворогові корегувати вогонь.

Кім попередив про перші ракети

Глава Миколаївської ОВА зазначив, що спочатку над областю пролетіло 2 ворожі крилаті ракети. Вони взяли курс на північний захід. У моніторинговому телеграм-каналі зауважили, що це були "Калібри". Про них зранку під час телемарафону попереджала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Ще трішки пізніше стало відомо про вибухи на Миколаївщині. Надійшла інформація, що працює в регіоні як українська авіація, так і ППО.

Пів на 9 Кім додав, що над Миколаївщиною пролетіло ще три ворожі ракети. Тож він попрохав мешканців не ризикувати життям і перебувати в укриттях.