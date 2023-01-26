Свет выключают превентивно, чтобы избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры в случае попаданий. В то же время, людей призывают не паниковать и верить в защитников украинского неба.

Обратите внимание По Украине ширится воздушная тревога: сообщают о пусках ракет

Из-за угрозы ракетной атаки применяются экстренные отключения света. Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

– говорится в сообщении.

Где уже применяются экстренные выключения

По состоянию на 08:20 экстренные отключения света применили в:

Киеве:

Киевской области;

Одесской области;

Днепропетровской области (в Кривом Роге остановили движение по всей линии скоростного трамвая).

Важно! Кроме того, сообщили о возможных отключениях в Черкасской, Житомирской областях.

Украинцев просят не пользоваться лифтами и выключить все электроприборы.

Кроме того, люди напоминают правила безопасности. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не сообщат об отбое воздушной тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.