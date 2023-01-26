Світло вимикають превентивно, аби уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури у випадку влучань. Водночас людей закликають не панікувати та вірити у захисників українського неба.

Важливо Україною шириться повітряна тривога: повідомляють про пуски ракет

Через загрозу ракетної атаки застосовуються екстрені відключення світла. Це – вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі,

– мовиться у повідомленні.

Де вже застосовують екстрені вимкнення

Станом на 08:20 екстрені вимкнення світла застосували у:

Києві:

Київській області;

Одеській області;

Дніпропетровській області (у Кривому Розі зупинили рух по всій лінії швидкісного трамвая).

Важливо! Окрім того, повідомили про можливі вимкнення у Черкаській, Житомирській областях.

Українців просять не користуватися ліфтами та вимкнути всі електроприлади.

Окрім того, людям нагадують правила безпеки. Коли сповіщають про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.