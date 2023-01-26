Світло вимикають превентивно, аби уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури у випадку влучань. Водночас людей закликають не панікувати та вірити у захисників українського неба.
Важливо Україною шириться повітряна тривога: повідомляють про пуски ракет
Через загрозу ракетної атаки застосовуються екстрені відключення світла. Це – вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі,
– мовиться у повідомленні.
Де вже застосовують екстрені вимкнення
Станом на 08:20 екстрені вимкнення світла застосували у:
- Києві:
- Київській області;
- Одеській області;
- Дніпропетровській області (у Кривому Розі зупинили рух по всій лінії швидкісного трамвая).
Українців просять не користуватися ліфтами та вимкнути всі електроприлади.
Окрім того, людям нагадують правила безпеки. Коли сповіщають про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.