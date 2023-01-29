Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що локалізовані атаки на Вугледар та населені пункти Донецької та Запорізької областей ймовірно мають на меті розосередити ЗСУ та створити умови для наступу Росії на заході Луганської області.

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Росіяни планують провести декілька етапів наступальних дій

У звіті ISW йдеться про те, що окупанти намагаються розосередити українське угруповання на лінії Сватове-Кремінна, щоб посприяти загарбанню Лиману на Донеччині.

Експерти зазначають, що росіяни могли б спробувати використати Лиман як відправну точку для вирішального наступу, щоб "убезпечити" Донбас, проводячи наступ з Лиману в тандемі з наступом на Бахмут або з Бахмута в напрямку Слов'янська, якщо росіянам вдасться захопити Бахмут.

Ймовірно окупанти мають намір провести кілька етапів наступальних дій, кульмінацією яких стане забезпечення "безпеки" кордонів Донецької та Луганської областей. Припускають, що ці етапи вимагатимуть за часом від шести до 12 місяців кампанії, якщо вони взагалі можливі, беручи до уваги минулі російські оперативні моделі дій на фронті.

В ISW також допускають вищий рівень російської бойової потужності та можливостей, ніж на початку війни.

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