Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що локалізовані атаки на Вугледар та населені пункти Донецької та Запорізької областей ймовірно мають на меті розосередити ЗСУ та створити умови для наступу Росії на заході Луганської області.
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Росіяни планують провести декілька етапів наступальних дій
У звіті ISW йдеться про те, що окупанти намагаються розосередити українське угруповання на лінії Сватове-Кремінна, щоб посприяти загарбанню Лиману на Донеччині.
Експерти зазначають, що росіяни могли б спробувати використати Лиман як відправну точку для вирішального наступу, щоб "убезпечити" Донбас, проводячи наступ з Лиману в тандемі з наступом на Бахмут або з Бахмута в напрямку Слов'янська, якщо росіянам вдасться захопити Бахмут.
Ймовірно окупанти мають намір провести кілька етапів наступальних дій, кульмінацією яких стане забезпечення "безпеки" кордонів Донецької та Луганської областей. Припускають, що ці етапи вимагатимуть за часом від шести до 12 місяців кампанії, якщо вони взагалі можливі, беручи до уваги минулі російські оперативні моделі дій на фронті.
В ISW також допускають вищий рівень російської бойової потужності та можливостей, ніж на початку війни.
Яка ситуація у Вугледарі: останні новини
- Російські військові зараз намагаються зробити все можливе для того, щоб захопити Вугледар. У ЗСУ розповіли про втрати ворога.
- Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий 28 січня зазначив, що за минулу добу ворог втрати понад 240 бійців.
- Також за його словами, ворог завдав 299 ударів. Для цього використовував усі наявні системи залпового вогню, артилерію. Зафіксували також 34 штурми. Але жоден із них не увінчався успіхом.
- Нещодавно у ЗСУ показали, як зараз виглядає Вугледар після постійних ударів ворога.
- 27 січня британська розвідка зазначила, що загарбники брешуть про свої успіхи у районі Вугледара та Оріхова.
- За даними розвідників, російські підрозділи, ймовірно, здійснили локальні, пробні атаки поблизу Оріхова та Вугледара, але дуже малоймовірно, що Росія насправді досягла якихось суттєвих успіхів.
- У британській розвідці зазначили, що існує реальна можливість того, що російські військові джерела навмисно поширюють дезінформацію, намагаючись показати, що російська операція набирає обертів.