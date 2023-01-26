Воїни 72 ОМБр, які відбивають атаки росіян на місто, надали 24 Каналу відео з Вугледара. На кадрах від військових видно знищений Вугледар, який охопило полум'я.

Це важливо Ідуть важкі бої, – у Міноборони заявили про тиск ворога під Бахмутом і Вугледаром

Вугледар все ще під контролем Сил оборони України

За Вугледар вже дві доби точаться запеклі бої. Та завдяки українським воїнам місто все ще під контролем України. Російські військові випалюють місто артилерією.

72 ОМБр​ показала, як виглядає Вугледар: відео

Що відомо про ситуацію під Вугледаром

У Міноборони України 25 січня повідомили, що росіяни посилили тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. На цих напрямках тривають важкі бої.

Повідомляється, що Росія кидає у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону. При цьому ворог зазнає значних втрат, але не відмовляється від своїх планів.

У Міноборони констатували, що інтенсивність боїв зростає.

Вугледар на карті бойових дій