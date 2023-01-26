Воины 72 ОМБр, отражающие атаки россиян на город, предоставили 24 Каналу видео из Угледара. На кадрах от военных виден уничтоженный Угледар, охваченный пламенем.

Это важно Идут тяжелые бои, – в Минобороны заявили о давлении врага под Бахмутом и Угледаром

Угледарь все еще под контролем Сил обороны Украины

За Угледар уже двое суток идут ожесточенные бои. Но благодаря украинским воинам город все еще находится под контролем Украины. Российские военные выжигают город артиллерией.

72 ОМБр показала, как выглядит Угледар: видео

Что известно о ситуации под Угледаром

В Минобороны Украины 25 января сообщили, что россияне усилили давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. В этих направлениях продолжаются тяжелые бои.

Сообщается, что Россия бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону. При этом враг несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

В Минобороны констатировали, что интенсивность боев растет.

Угледар на карте боевых действий