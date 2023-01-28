Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, Вугледар – ключова точка.
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Стратегічне значення Вугледару для ЗСУ
Роман Світан пояснив, що, по-перше, з Вугледару можна йти й в бік Волновахи, якщо буде поставлене завдання виходити на Маріуполь.
"Це оптимальний варіант просування вздовж дороги з Донецька на Маріуполь", – наголосив він.
На його думку, події можуть розгортатися і за другим сценарієм.
"Якщо буде прийняте рішення виходити не на Маріуполь, а на Новоазовськ, це тоже дуже хороший і вже готовий плацдарм для виконання цього завдання", – розказав він.
У такому випадку ЗСУ просуватимуться на Оленівку, потім трішки північніше на Новоазовськ через Тельманове.
Для виконання двох дій наших військ саме Вугледар є однією із важливих точок. Тому росіяни й намагаються нею нівелювати,
– наголосив він.
До того ж окупанти теж мають свої плани щодо Вугледару.
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Чим важливий Вугледар для ворога
Полковник ЗСУ наголосив, що Вугледар – це плацдарм для виконання подальшого просування українського війська під час прориву на Азовському узбережжі в районі Маріуполя.
"З-під Вугледару можна вийти у бік Волновахи, перерізати залізничне сполучення і далі близько 100 кілометрів до Маріуполя", – зосередив увагу він.
На його думку, про це знають і росіяни.
Тому для них Вугледар – плацдарм, який важливо відрізати,
– додав він.
Світан розповів, що за Вугледаром зосереджені два населених пункти, що прикривають тил ЗСУ та є важливим логістичним хабом.
Що з Бахмутом
Полковник ЗСУ наголосив, що наразі справа навіть не в самому Бахмуті, а у визначених періодах оборони у районі Донбасу.
Зараз, поки росіяни в районі Донбасу мають перевагу в артилерії, боєприпасах та живій силі, нам оптимально утримувати там режим оборони,
– пояснив він.
За словами Світана, українські військові вийшли з Соледару, тому що його було не вигідно утримувати поміж цивільних будівель, а промзону росіяни "перемололи в пил". За такою ж схемою діятимуть ЗСУ й в Бахмуті.
"Промзона Бахмуту тримається, тому його можна утримувати саме в промзоні та в районі розбитих багатоповерхівок", – зосередив увагу він.
До того ж підігрує українським захисникам річка Бахмутка, що дозволяє продовжувати тримати оборону.
Що відомо про ситуацію під Вугледаром
- За Вугледар вже кілька днів точаться запеклі бої. Російські військові випалюють місто артилерією. У Міноборони України 25 січня повідомили, що росіяни посилили тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках.
- Повідомлялося, що Росія кидає у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки. У Генштабі ЗСУ інформували, що ситуація у Вугледарі контрольована й ЗСУ стримують російський наступ.
- Слід зазначити, що російські пропагандисти поспішили заявити про успіхи біля Вугледара. Проте у розвідці Британії спростували заяви окупантів про успіхи біля Вугледара.