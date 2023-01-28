Про ситуацію на фронті та навколо Вугледара зазначили аналітики з Інституту з вивчення війни. Вони посилаються на інсайдерів з Кремля, котрі попереджають про новий наступ країни-агресорки, який може розпочатися у лютому або березні.

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Для чого Росії новий наступ

З журналістами спілкувалися російські чиновники та радники Кремля. Також наявними даними поділилися інші обізнані особи. Всі вони зазначили, що Путін прагне провести новий великий наступ. На думку диктатора, толерантність Росії до прийняття причинно-наслідкових зв'язків дозволить виграти війну у довгостроковій перспективі. І це попри те, що вона зазнає поразок весь цей час.

За прогнозами укладачів звіту, окупанти упродовж наступних шести місяців можуть здійснити рішучу стратегічну дію. Швидше за все, це ми спостерігатимемо на Луганщині. Передовсім спрямованою активність ворога буде на відновлення ініціативи. Ба більше, окупанти прагнутимуть довести до кінця низку операційних успіхів в Україні.

В Інституті зазначають, що вирішальною стратегічною дією на Луганщині може бути або великий наступ, або російська оборонна операція, яка мала б протистояти українському контрнаступу.

Слід очікувати масштабного наступу на Вугледар

Аналітики пригадали також нещодавні обмежені російські наземні атаки на Запоріжжі. За словами укладачів звіту, ворог може це робити, щоб розосередити українські сили, а також створити умови для наступу на Луганськ.

Так, з Білорусі до Луганщини ворог передислокує частини 2 мотострілецької дивізії. Це свідчить про те, що ворог таки планує потужний наступ. Правда, він може бути як на Луганську область, так і на той же Вугледар, що на Донеччині.

Аналітики припускають, що новий наступ навряд чи буде на Півночі України. Укладачі звіту зазначають, що наразі не спостерігаються формування ударних угруповань у Білорусі. Країну ворог радше використовує для тренування своїх бійців, а також для їхньої ротації.

Щоправда, усе частіше воєнкори з Росії апелюють до повторної атаки на Київ. Водночас вони припускають, що найбільш вірогідною ціллю для нового наступу стане саме Схід України. На жаль, можлива повторна атака на Харківщину.

Яка ситуація біля Вугледара