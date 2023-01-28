Російська влада любить прив'язуватися до дат. Тож до "річниці" повномасштабного вторгнення окупанти готують нову хвилю наступу.

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На яких ділянках росіяни планують наступ

Секретар РНБО наголосив, що українська сторона має розуміння, на яких ділянках російські сили планують свій наступ. Насамперед мовиться про Донбас.

Зараз вони готуються до максимальної активізації з урахуванням того, що вони — люди з радянського "совка". І вони вважають, що якщо є якась річниця, вони повинні мати якісь досягнення. Тут немає жодної таємниці, що вони до 24 лютого готуються до нової хвилі (наступу – ред.),

– сказав він.

Данілов уточнив, що перш за все у російських військових є завдання стосовно Донецької й Луганської областей – вони хочуть повністю вийти на кордони цих регіонів.

Яка ситуація на Запоріжжі

Окрім підготовки до повторного повномасштабного вторгнення на Донбасі, росіяни перевіряють обороноздатність українських військ на Запоріжжі. Наразі у Запорізькій області є певне накопичення військ ворожих сил.

Вони зараз вже тиждень мають спроби зрозуміти, що відбувається на Запорізькому напрямку в нас із точки зору оборони. Зараз є певне накопичення військ. Нам це відомо, ми розуміємо, що відбувається в Російській Федерації із цього приводу,

– пояснив секретар РНБО.

Росія готує нове велике вторгнення в Україну