Від початку повномасштабного вторгнення усі інформаційно-психолгічні операції ворога Україна успішно долає. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

До речі Три можливі варіанти нового наступу росіян: у The Guardian показали карту

Російські ІПСО – найбільш масові

Завдання ворожого ІПСО – це деморалізація суспільства та дескредитація армії та держави. В окупантів не виходить нічого, але вони й далі будуть задіювати певні інструменти. Зокрема, інформацію про анступ з Білорусі.

Це не означає, що ризиків не існує. Вони є. Їх зважують та опрацьовують,

– зауважив розвідник.

Однак Юсов наголосив, що в інформаційному плані проти нас працює така сама орда, як і на фронті. Російські сили ІПСО в світі – найбільш масові, вони мають найбільше ресурсу.

Можливі напрямки наступу росіян

У The Guardian показали карту з трьома можлививим варіантами наступу росіян. Аналітики переконані, що східний напрямок – найбільш ймовірний для великих наступальних дій з обох сторін навесні.

Також вирішальними будуть бої на Півдні. Українським військовим доведеться докласти чимало зусиль, щоб звільнити окуповані території Запорізької, Херсонської областей та, звісно, Криму. Водночас припускають, що великий наступ з Півночі малоймовірний.