Британська розвідка нещодавно повідомляла, що війна зайшла у глухий кут. Відтак, можна зробити висновки, що рано чи пізно одна зі сторін все ж зробить перший крок, аби змінити ситуацію на фронті.

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Невдовзі розпочнеться найінтенсивніший етап війни

Поки окупанти невпинно нарощують свої сили, Владімір Путін переводить економіку на військову основу, щоб виробляти нові танки та ракети. Начальник російського генерального штабу Валерій Герасимов отримав керівництво над військовими діями росіян в Україні. Аналітики розглядають цей крок як передвістя великого наступу.

Ось-ось розпочнеться третя фаза – битва за вирішальну перевагу на полі бою. Світ не бачив нічого подібного з часів ірано-іракської війни 1980-х років,

– йдеться у повідомленні.

Журналісти The Guardian проаналізували хід війни і назвали напрямки, на яких Росія може розпочати наступ.

Наскільки ймовірний наступ на Сході

Луганський і Донецький фронти – арена найінтенсивніших бойових дій за останні кілька місяців. Східний напрямок є, мабуть, найбільш ймовірним для великих наступальних дій з обох сторін навесні.

Що може статись на Сході / Фото The Guardian

Путін розпочав цю війну, щоб "захистити російськомовне населення" саме у цих областях. І той факт, що з 2014 року йому досі не вдалося повністю окупувати жодну з них, викликає збентеження в російських політичних колах.

Москва вже й так пожертвувала тисячами людей, щоб мати змогу претендувати на бойові успіхи в Соледарі та Бахмуті. Тому аналітики стверджують, що новий наступ на Сході є найбільш ймовірним.

До слова, це може мати сенс для України у військовому плані. Фахівці зазначають, що найслабшим місцем у російській обороні може бути Луганськ. Саме поблизу Кремінної українці роблять значні успіхи у боротьбі з окупантами.

Ситуація на Півдні вирішить війну

Остаточний хід війни визначать бойові дії на півдні України. Українським військовим доведеться докласти чимало зусиль, щоб звільнити окуповані території Запорізької, Херсонської областей та, звісно, Криму.

Як відбуватиметься наступ на Півдні / Фото The Guardian

На південному напрямку розглядається два шляхи контратаки: водний штурм через Дніпро або бронетехнічний штурм сухопутним шляхом з Гуляйполя у бік Мелітополя.

За даними ЗМІ, Україна почала підготовку окремих підрозділів водного спецназу. При цьому США було надано річковий патрульний корабель у своєму останньому пакеті військової підтримки. Його можна використовувати у рейдах через Дніпро.

Чи наступатимуть росіяни з Півночі

Частина нещодавно мобілізованих російських військ проходить підготовку в Білорусі. Однак більшість військових аналітиків стверджують, що новий великий наступ з Півночі малоймовірний, зважаючи на фіаско в лютому 2022 року.

Нарощування техніки та особового складу в Білорусі є лише провокацією, аби залучити українських військових з Півдня та Сходу. Наразі немає ознак того, що російські війська у Білорусі організовуються в наступальні групи.

Військові експерти зазначають, що Олександр Лукашенко, хоч і оголосив про спільні навчання та погрожував Україні, зіткнеться з величезним опором серед населення та армії, якщо наважиться вступити у війну.

Яка найбільша загроза для України

За словами аналітиків, наступ росіян і контрнаступ ЗСУ протягом найближчих кількох місяців можуть стати вирішальними. Успіх чи невдача України повинні показати, хто з союзників насправді готовий підтримувати.

Найважливішою стратегічною перевагою Москви є її величезні запаси живої сили. Керівництво Росії може дозволити собі кинути в бій величезну кількість людей і зазнати величезних втрат без соціальних наслідків. Тож, за словами експертів, це найбільша загроза для України у довгій війні.