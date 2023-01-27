С начала полномасштабного вторжения все информационно-психологические операции врага Украина успешно преодолевает. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Кстати говоря Три возможных варианта нового наступления россиян: в The Guardian показали карту

Российские ИПСО – наиболее массовые

Задача враждебного ИПСО – деморализация общества и дескредитация армии и государства. У оккупантов не получается ничего, но они и дальше будут задействовать определенные инструменты. В частности, информацию про наступление из Беларуси.

Это не значит, что рисков нет. Они есть. Их взвешивают и прорабатывают,

– заметил разведчик.

Однако Юсов подчеркнул, что в информационном плане против нас работает такая же орда, как и на фронте. Российские силы ИПСО в мире – наиболее массовые, у них больше всего ресурса.

Возможные направления наступления россиян

В The Guardian показали карту с тремя возможными вариантами наступления россиян. Аналитики убеждены, что восточное направление – наиболее вероятное для больших наступательных действий с обеих сторон весной.

Также решающими будут сражения на Юге. Украинским военным придется приложить немало усилий, чтобы освободить оккупированные территории Запорожской, Херсонской областей и, конечно, Крыма. В то же время предполагают, что большое наступление с Севера маловероятно.