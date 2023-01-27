По словам официальных лиц, советников и других источников, знакомых с ситуацией, Кремль стремится продемонстрировать, что его силы могут вернуть себе инициативу после нескольких месяцев потерь позиций. Москва хочет давить на Киев и его сторонников, чтобы они согласились на какое-то перемирие, оставляющее России контроль над территорией, которую она сейчас оккупирует.

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Кремль хочет посадить Украину за стол переговоров

Даже Путин не может отрицать слабости вооруженных сил России, на создание которых он потратил десятилетие после того, как его войска потеряли больше половины своих первоначальных успехов в Украине.

Постоянные неудачи заставили многих в Кремле более реалистично относиться к своим непосредственным амбициям, признавая, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением.

Но Путин по-прежнему убежден, что большие силы и готовность России принять потери позволят ей одержать победу, несмотря на неудачи.

Возобновление наступления может начаться уже в феврале – марте, говорят люди, близкие к Кремлю Их комментарии подтверждают предупреждение Украины и ее союзников о предстоящем новом наступлении России и предполагают, что оно может начаться до того, как Киев получит недавно обещанные поставки боевых танков из США и Европы.

Россия готовит наступление на фоне подготовки контрнаступления Украины

Решимость Путина предполагает еще одну смертоносную эскалацию войны, поскольку Киев готовит новое собственное контрнаступление, чтобы выбить оккупантов. Российский лидер считает, что у него нет другой альтернативы, кроме как победить в войне.

Отмечается, что новый раунд мобилизации в России возможен уже весной. Вместе с тем Кремль все больше подчиняет потребностям войны экономику и российское общество.

Эксперты подчеркивают, что Путин разочарован тем, как обстоят дела. Но диктатор не готов отказаться от своих целей, а это значит, что война будет длиннее, более кровавой и хуже для всех.

На Западе сомневаются, что у России есть силы для большого наступления

Представители американской и европейской разведки сомневаются, что у России есть ресурсы для нового масштабного наступления, даже после того, как в рамках мобилизации было призвано 300 тысяч военных.

В то же время, союзники Украины наращивают поставки оружия, готовясь впервые доставить бронемашины и основные боевые танки, которые могут помочь украинским войскам прорвать российскую оборону.

Издание отмечает, что Украина готовится оттеснять российские войска и освобождать свои территории.

Союзники только опасаются, что новое российское наступление может начаться до того, как Киев получит обещанные поставки американских и европейских боевых танков.

Россия пытается истощить Украину на Востоке

Также отмечается, что жестокие и изнурительные атаки россиян на Востоке, в частности, под Бахмутом истощили украинские силы и не позволили им проводить наступательные операции по другим направлениям.

Кроме того, после молниеносных атак украинских войск летом и осенью, российские захватчики усилили защиту, используя окопы, танковые ловушки и мины. Все это может замедлить любое потенциальное продвижение ВСУ.

Тем не менее, американское издание подчеркивает, что российские войска не продемонстрировали способности быстро захватывать украинские территории. За последние полгода россияне оккупировали лишь один небольшой город, и то ценой огромных потерь.

Украинские же войска, напротив, постоянно удивляют союзников и наблюдателей тем, как успешно они отбивают атаки захватчиков и возвращают свои территории.

Однако американские и европейские военные опасаются, что война в скором времени может превратиться в артиллерийское сражение в стиле Первой мировой войны с почти непрерывным боем на линии фронта. А такой сценарий, по мнению издания, может быть на руку России с большим населением и военной промышленностью.