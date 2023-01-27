За словами офіційних осіб, радників та інших джерел, які знайомі із ситуацією, Кремль прагне продемонструвати, що його сили можуть повернути собі ініціативу після кількох місяців втрат позицій. Москва хоче тиснути на Київ та його прихильників, щоб вони погодилися на якесь перемир'я, яке залишає Росії контроль над територією, яку вона зараз окуповує.

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Кремль хоче посадити Україну за стіл переговорів

Навіть Путін не може заперечувати слабкості збройних сил Росії, на створення яких він витратив десятиліття після того, як його війська втратили більше половини своїх початкових успіхів в Україні.

Постійні невдачі змусили багатьох у Кремлі реалістичніше ставитися до своїх безпосередніх амбіцій, визнаючи, що навіть утримання нинішньої лінії фронту було б досягненням.

Але Путін, як і раніше, переконаний, що більші сили і готовність Росії прийняти втрати дозволять їй здобути перемогу, незважаючи на невдачі.

Відновлення наступу може розпочатися вже у лютому – березні, кажуть люди, близькі до Кремля. Їхні коментарі підтверджують попередження України та її союзників про майбутній новий наступ Росії і припускають, що він може початися до того, як Київ отримає нещодавно обіцяні постачання бойових танків із США та Європи.

Росія готує наступ на тлі підготовки контрнаступу України

Рішучість Путіна передбачає ще одну смертоносну ескалацію війни, оскільки Київ готує новий власний контрнаступ, щоб вибити окупантів. Російський лідер вважає, що він не має іншої альтернативи, окрім як перемогти у війні.

Зазначається, що новий раунд мобілізації у Росії можливий вже навесні. Разом з тим, Кремль все більше підпорядковує потребам війни економіку і російське суспільство.

Експерти наголошують, що Путін розчарований тим, як ідуть справи. Та водночас диктатор не готовий відмовитися від своїх цілей, а це значить, що війна буде довшою, кривавішою і гіршою для всіх.

На Заході сумніваються, що Росія має сили для великого наступу

Представники американської та європейської розвідки сумніваються, що Росія має ресурси для нового масштабного наступу, навіть після того, як у рамках мобілізації було призвано 300 тисяч військових.

Водночас союзники України нарощують поставки зброї, готуючись вперше доставити бронемашини і основні бойові танки, які можуть допомогти українським військам прорвати російську оборону.

Видання зазначає, що Україна готується відтісняти російські війська і звільняти свої території.

Союзники лиш побоюються, що новий російський наступ може розпочатися до того, як Київ отримає обіцяні поставки американських і європейських бойових танків.

Росія намагається виснажити Україну на Сході

Також зазначається, що жорстокі і виснажливі атаки росіян на Сході, зокрема під Бахмутом – виснажили українські сили і не дозволили їм проводити наступальні операції на інших напрямках.

Крім того, після блискавичних атак українських військ влітку і восени, російські загарбники посилили захист, використовуючи окопи, танкові пастки і міни. Усе це також може сповільнити будь-яке потенційне просування ЗСУ.

Попри це, американське видання підкреслює, що російські війська не продемонстрували здатності швидко захоплювати українські території. За останні пів року росіяни окупували лиш одне невелике місто, і то ціною величезних втрат.

Українські ж війська, навпаки, постійно дивують союзників і спостерігачів тим, як успішно вони відбивають атаки загарбників і повертають свої території.

Проте американські та європейські військові побоюються, що війна незабаром може перетворитися на артилерійську битву в стилі Першої світової з майже безперервним боєм на лінії фронту. А такий сценарій, на думку видання, може бути на руку Росії з її більшим населенням і військовою промисловістю.