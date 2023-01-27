Речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону заявив, що росіяни під Вугледаром використовують мотострілецькі підрозділи та морську піхоту. Окупанти намагаються досягнути значного успіху, але наражаються на серйозний відпір від ЗСУ та інших формувань Сил оборони.

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За добу під Вугледаром знищили понад сотню окупантів

Череватий наголосив, що окупанти, зазнаючи втрат, відступають. Він повідомив, що за цю добу росіяни здійснили 322 обстріли Вугледара, а також було 58 боєзіткнень.

Повідомляється, що росіяни втратили 109 військових вбитими та 188 – пораненими. Крім того, наші воїни знищили 4 танки, 3 БМП, 3 БпЛА типу "Орлан" і 3 гармати.

На Вугледарському напрямку відбуваються жорстокі бої. Ворог справді намагається досягнути проміжного успіху, але завдяки зусиллям наших Сил оборони йому не вдається і він перебільшує свої досягнення,

– сказав Череватий.

Він також зазначив, що росіяни намагаються виснажити нашу оборону і в одному з якихось місць прорватися, щоб рухатися і досягти певних результатів.

Через це російські війська проводять штурмові дії, щоб прорвати оборону України системно. Череватий заявив, що завдання наших воїнів не дати їм це зробити і паралельно виснажити противника, зменшити його наступальний потенціал.

Що відомо про ситуацію під Вугледаром