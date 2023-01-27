Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона заявил, что россияне под Угледаром используют мотострелковые подразделения и морскую пехоту. Оккупанты пытаются добиться значительного успеха, но подвергаются серьезному отпору от ВСУ и других формирований Сил обороны.

Смотрите также Россияне выжигают Угледар артиллерией, – в ВСУ показали жуткое видео из уничтоженного города

За сутки под Угледаром уничтожили более сотни оккупантов

Череватый подчеркнул, что оккупанты, понеся потери, отступают. Он сообщил, что за эти сутки россияне совершили 322 обстрела Угледара, а также было 58 боестолкновений.

Сообщается, что россияне потеряли 109 военных убитыми и 188 ранеными. Кроме того, наши воины уничтожили 4 танка, 3 БМП, 3 БпЛА типа "Орлан" и 3 пушки.

На Угледарском направлении проходят жестокие бои. Враг действительно пытается добиться промежуточного успеха, но благодаря усилиям наших сил обороны ему не удается и он преувеличивает свои достижения,

– сказал Череватый.

Он также отметил, что россияне пытаются истощить нашу оборону и в одном из каких-то мест прорваться, чтобы двигаться и добиться определенных результатов.

Поэтому российские войска проводят штурмовые действия, чтобы прорвать оборону Украины системно. Череватый заявил, что задача наших воинов не дать им это сделать и параллельно истощить противника, уменьшить его наступательный потенциал.

Что известно о ситуации под Угледаром