Загарбники розуміють це та намагаються перешкодити Україні відновити ініціативу. Також такі активні бойові дії поблизу міст Донецької та Запорізької областей можуть мати на меті й розосередження українських сил.

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Що можуть планувати окупанти

Активні наземні наступальні дії окупанти відновили перед ймовірним новим масштабним наступом на Донбасі. Адже ще наприкінці 2022 року начальник генштабу Росії Валерій Герасимов заявив, що російські війська зосереджують основні зусилля на захопленні цього регіону.

Метою таких атак на Вугледар, а також населені пункти Донецької та Запорізької областей, може бути:

розосередження українських військових,

створення умов для наступу Росії на заході Луганської області.

Наразі ж російські війська ведуть широкомасштабну наступальну операцію на Бахмутському напрямку, та оборонну – на лінії Сватове – Кремінна.

В ISW сумніваються в можливостях окупантів

Цікаво, що окупанти уже раніше намагалися проводити активні наступальні дії в районі Вугледара. Однак їхні спроби наприкінці жовтня 2022 року виявилися безрезультатними. На початку ж 2023 року вони можуть планувати просування зі своїх нинішніх позицій до кордонів Донецької області. При цьому – по кількох незалежних напрямках просування.

Хоча навряд чи вони б не визнавали крайньої малоймовірності успіху такої спроби,

– зазначили в Інституті вивчення війни (ISW).

В ISW припускають, що найімовірніше загарбники хочуть провести кілька етапів наступальних дій, кульмінацією яких стане захоплення кордонів Донецької та Луганської областей. Така операція, за оцінкою експертів, вимагатиме від 6 до 12 місяців кампанії. Однак в Інституті сумніваються, що втілення такого задуму взагалі можливе.

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