На щастя, захопити місто ворогу поки не вдається. Зараз усі атаки фактично відбиті, хоча продовжуються запеклі бої за місто. Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач Денис Попович.

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Для чого противнику Вугледар

За словами Поповича, якщо росіяни візьмуть Вугледар, для них відкриється прямий шлях на Мар'їнку. Достатньо подивитися на мапу, щоб в цьому пересвідчитися. "Там є пряма дорога. У випадку просування на Мар'їнку вони можуть загрожувати усьому укріпленому району, який утримує Донбаську дорогу", – зауважує військовий оглядач.

Північніше розташований Бахмут, а південніше – Вугледар. Так, наголошує Попович, ми можемо опинитися у дуже серйозному становищі, і доведеться докласти чимало зусиль, аби відстояти цей район.

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