Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко. За його словами, Росія припинила завезення нових військ у регіон.

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Водночас окупанти намагаються перегрупувати свої сили на захопленій території Запорізької області.

"Відбувається певна ротація російських військ. Але нові не приїжджають", – сказав Лишенко.

Де російські військові живуть у Запорізькій області

Як розповів депутат Запорізької облради, керівництво окупаційних військ намагається розміщувати російських військових на Запоріжжі у різних місцях.

Окупанти обирають території баз відпочинку чи шкіл, куди, на їхню думку, не дістають HIMARS. Йдеться насамперед про Мелітопольський та Бердянський райони.

Ближче до лінії зіткнення росіяни розселяються у всіх пустих будинках та дачах, звідки люди або виїхали, або де тимчасово не проживають. Коли росіяни заїжджають у якусь квартиру або будинок, звідти одразу зникають всі цінні речі.

Росіяни активізували атаки на межі Запорізької та Донецької областей

Російські загарбники відновили наступальні атаки в районі Вугледара. Також росіяни розпочали невеликі штурми в Запорізькій області.

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що локалізовані атаки на Вугледар та населені пункти Донецької та Запорізької областей, ймовірно, мають на меті розосередити ЗСУ та створити умови для наступу Росії на заході Луганської області. За словами Лишенка, такий варіант цілком ймовірний.

Запоріжжя – це важлива стратегічна точка для Росії. Якщо окупанти намагатимуться завдати тут шкоди, це буде відтягувати на себе значну кількість сил ЗСУ. Адже на цих територіях є 20 тисяч російських військових, які готові розпочати атаку,

– сказав депутат Запорізької облради.

Втім, за його словами, останнім часом ворожі атаки на територіях ближче до Запоріжжя стихли. Натомість окупанти активізувалися на адміністративному кордоні Запорізької та Донецької областей.

"Росіяни рухаються у напрямку можливого оточення Вугледара. Саме на тому напрямку по Запорізькій області йде основна лінія атак ворога", – повідомив Лишенко.

Окупанти хочуть оточити Вугледар

Він вважає, що на прикладі Бахмута на Донеччині окупанти зрозуміли, що не здатні брати штурмом великі міста.

"Вугледар – місто приблизно такого ж розміру, як Бахмут. Вони розуміють, що штурмом його не візьмуть, тому намагаються оточити місто", – сказав депутат Запорізької облради.

Лишенко додав, що для цього якраз треба обходити через села, які розташовані на межі Запорізької та Донецької області, де й посилилися російські атаки.

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