Росія сподівалася, що Європа посиплеться

Звісно, ці вибори про чеську внутрішню політику, але не тільки.

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Колишній військовий, що уособлює НАТО і готовність боротися, відверто дратує Росію. Там сподівалися, що Європа посиплеться через ціни на енергоносії та відсутність солідарності. Росія сприяла мітингам проти цін на енергоносії – нічого не допомогло.

Ба більше, президент Росії Владімір Путін казав, що європейські еліти перезавантажаться. Він заявляв, що вони залежні від США, та й чого тільки ще не казав.

Вибори Павела були першим великим тестом. І цей тест виграли Європа, Захід і ми.

Після рішення про надання танків – це другий великий удар по російському режиму. Якраз вчасно.

Головне про вибори у Чехії

Перемогу у президентських виборах у Чехії здобув 61-річний Петр Павел, який підтримує Україну. У виборчій гонитві відставний генерал НАТО обійшов Андрія Бабіша, який мав тісні відносини з проросійським прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Важливо, що у вибори кілька разів втручалися російські хакери. Вони намагалися сфальсифікувати результати, адже ще один проукраїнський лідер у Європі невигідний для Кремля.