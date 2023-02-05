Мобілізація у Росії не настільки активна

Нагадаю, що станом на 24 лютого 2022 року у вторгненні в Україну брали участь близько 180 тисяч військовослужбовців Росії.

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Цю масу Росія відкрито переміщала до кордонів з Україною з жовтня 2021 року, розгорнувши стартове перекидання ще взимку 2021 року. Виникає цілком доречне питання: чи можливо непомітно розмістити біля кордонів з Україною 200 тисяч, 500 тисяч або мільйон сил та відповідних ресурсів? Ні.

Крім того, мобілізаційний потенціал Росії не здатний накопичити таку чисельність особового складу у гранично стислі терміни.

Зараз середньомісячна компенсація втрат у росіян вийшла на рівень 50 тисяч. При цьому можливості мобілізації не перевищують 100 тисяч на місяць. Тобто, щоб накопичити потенційний ресурс у 200 тисяч, необхідно 4 місяці, 500 тисяч – 10 місяців. І це в ідеалі.

Своєю чергою, нинішній показник мобілізації в Росії набагато нижчий за планку у 100 тисяч, а найвищі показники були в жовтні 2022 року. Тобто мобілізація триває, але не настільки активно й інтенсивно, щоб перевищувати потребу 50 тисяч в місяць.

Новий наступ Росії може захлиснутися з самого початку

Зрозуміло, Росія зараз готується до наступальних дій. Вона завжди до них готується. Тим більше, що її фанатичні бажання просуватися на Вугледар та вийти з кайданів у районі Кремінної натякають на широке охоплення на Донбаському плацдармі.

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Цей план видається дещо шизофренічним, адже не маючи достатньої кількості техніки, артилерії, забезпечення підрозділів БК та підтримки артилерії, чинити такий наступ – самогубство. Але шизофреніки – на те й шизофреніки, щоб не дружити зі здоровим глуздом.

Саме ця активність і стане тим самим великим наступом Росії. Який, своєю чергою, не має того ресурсу, про який багато хто говорить, але має всі шанси захлиснутися в зачатку. Особливо, якщо на низці локацій ініціативу перехоплять ЗСУ та кардинально змінять плани окупантів.