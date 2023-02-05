Мобилизация в России не столь активна

Напомним, что по состоянию на 24 февраля 2022 года во вторжении в Украину принимали участие около 180 тысяч военнослужащих России.

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Эту массу Россия громоздко и абсолютно не скрытно перемещала к границам с Украиной с октября 2021 года, развернув стартовую переброску еще зимой 2021 года. Возникает вполне уместный вопрос: возможно ли незаметно разместить у границ с Украиной 200 тысяч, 500 тысяч или миллион сил и соответствующих средств? Нет.

Кроме того, мобилизационный потенциал России не способен накопить такую численность личного состава в предельно сжатые сроки.

Сейчас среднемесячная компенсация потерь у россиян вышла на уровень 50 тысяч. При этом возможности мобилизации не превышают 100 тысяч в месяц. То есть, чтобы накопить потенциальный ресурс в 200 тысяч, необходимо 4 месяца, 500 тысяч – 10 месяцев. И это в идеале.

В свою очередь, нынешний показатель мобилизации в России намного ниже планки в 100 тысяч, а самые высокие показатели были в октябре 2022 года. То есть мобилизация продолжается, но не столь активно и интенсивно, чтобы превышать потребность в 50 тысяч в месяц.

Новое наступление России может захлебнуться с самого начала

Разумеется, Россия сейчас готовится к наступательным действиям. Она всегда к ним готовится. Тем более что ее фанатичные желания продвигаться на Угледар и выйти из оков в районе Кременной намекают на широкий охват на Донбасском плацдарме.

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Этот план кажется несколько шизофреническим, ведь не имея достаточного количества техники, артиллерии, обеспечения подразделений БК и поддержки артиллерии, совершать такое наступление – самоубийство. Но шизофреники – на то и шизофреники, чтобы не дружить со здравым смыслом.

Именно эта активность и станет тем самым большим наступлением России. Который, в свою очередь, не имеет того ресурса, о котором многие говорят, но имеет все шансы захлебнуться в зачатке. Особенно если на ряде локаций инициативу перехватят ВСУ и кардинально нарушат планы оккупантов.