Реакция на полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года

В отличие от скромного ответа на российскую агрессию в 2014 году, через 8 лет международное сообщество действовало более решительно:

активы государства-агрессора и его агентов были заморожены;

банки – частично отключены от SWIFT;

на торговлю нефтью, углем, золотом и рядом технологических товаров – введено эмбарго;

более тысячи транснациональных корпораций покинули российский рынок, а россияне остались без инновационной продукции из-за нехватки компонентов.

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Украина добилась исключения России из Совета Европы, приостановления ее членства в Совете по правам человека ООН, подала новую межгосударственную жалобу в Международный суд ООН, получила отчеты независимых международных институтов, фиксирующих многочисленные нарушения международного права со стороны России, и поддержку международного сообщества по расследованию международных преступлений (в частности, МКС) и привлечения виновных к ответственности.

Мировое сообщество заметило, что деяния России не являются новыми: отдельные преступления стали паттерновыми с момента начала оккупации Крымского полуострова, а другие – приобрели признаки геноцида против украинской нации.

Еще не начинали: какие козыри держит международное сообщество в рукаве

Несмотря на понимание того, что Россия совершает агрессию против суверенного государства, а следовательно, нарушает основополагающие принципы ООН, государство остается членом организации с "бонусами".

Россия оккупирует кресло в Совбезе, ветирует все миротворческие инициативы, занимает руководящие должности в специализированных институтах ООН, транжирит миллионы долларов на перевод на русский язык, не выполняет приказы и решения Международного суда и т.д.

Это все происходит, несмотря на то, что юридическая основа пребывания России в ООН фактически отсутствует. Она базируется на том, что ранее государства толеровали это. Но останется ли ситуация такой же в случае нового наступления и новых международных преступлений? Будет ли в ООН место для государства, совершающего геноцид против украинской нации?

Ограничения и контрмеры в связи с российской агрессией пока остаются персональными или секторальными. Вторичные санкции государства вводят неохотно. Но что случится с российской экономикой, если:

международное сообщество все-таки решится на исключение агрессора из ВТО, группы Всемирного банка, полного отключения от SWIFT;

экспортные рынки России сократятся настолько, что государство буквально "захлебнется" нефтью, газом и нереализованными товарами;

замороженные активы будут конфискованы и направлены на репарации Украине;

российские граждане станут persona non grata в большинстве государств мира и на всех культурных и спортивных мероприятиях;

мир внезапно признает, что Татарстан или Чечня имеют право на самоопределение и заслуживают поддержки в его реализации?

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Юридических инструментов, чтобы усложнить существование России, достаточно, однако готовы ли государства их использовать?

Россия боится тотального игнорирования

Как только речь заходит о правомерности пребывания России в ООН или о приостановлении ее членства в ВТО, в России начинают суетиться. В Думу вносят проекты законов о выходе на опережение, депутаты и пропагандисты обвиняют Запад в эскалации и вообще "спецоперация" – это одно, а торговля и дипломатия – это другое.

Россия не хочет превратиться в Иран или Северную Корею, однако хочет диктовать собственное международное право или хотя бы толковать действующие нормы. Отсюда "превентивный удар", "геноцид детей Донбасса", "дискриминация русскоязычных", "искажение рыночной конкуренции".

Точка невозврата: условия, при которых мир прекратит терпеть Россию

Несмотря на нарушение основополагающих принципов международного права и совершение деяний, имеющих признаки геноцида против украинской нации, государства не отказались от идеи "сохранить контакты с Россией" ради "мира".

С одной стороны, они помогают Украине, в частности, оружием. Однако с другой – еще видят варианты возвращения России в лоно международного сообщества в действующем статусе: ядерного государства, одного из гарантов мира и безопасности человечества. Следовательно, жечь мосты – не спешат.

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Партнеры "глубоко озабочены", "обеспокоены" и "впечатлены" зверствами России в Украине и стремятся привлечь виновных к ответственности. В то же время конкретные действия остаются на стадии намерений: резолюций, заявлений, отчетов. Отдельные государства признают совершение Россией геноцида против украинской нации, но садятся с ее представителями за один стол в международных учреждениях.

Изменит ли такую политику новое полномасштабное вторжение? Вероятно, нет. Оно активизирует поддержку Украины, однако будет недостаточно для отказа коммуницировать с Россией. Будет ли способствовать применению всех возможных юридических инструментов использование против украинцев запрещенного оружия? Вопрос риторический.

Россия девальвирует интернациональное право и пользуется результатами такой девальвации. Так "международное право не работает" или государства не готовы, чтобы оно "заработало"?