Путь через поле во время града

Сегодня я уже прохожу Тернополь. Дальше – Хмельницкий. Впереди еще много километров, но я уверенно двигаюсь вперед.

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Мои ноги наконец-то привыкли проходить такое расстояние каждый день. Сегодня я впервые очнулся без боли. Привык. Остается только боль в колене.

Вчера я шел около 10–12 километров по дороге через поле. Ветер был таким сильнім, что задувал уши. А потом к нему еще град прибавился.

Было приятно, что люди по дороге останавливались на автомобилях и предлагали меня подвезти. Очень много машин останавливалось, но я всем отказывал и говорил, что должен идти пешком.

Люди удивлялись, когда слышали, куда я иду. Но желали мне удачи.

Когда захожу куда-нибудь на кофе, то денег с меня не берут. Вчера вкусной солянкой угостили. Мир не без добрых людей, а в Украине – их очень много.

Петр уже проходит Тернополь / Фото волонтера

Сбор продвигается медленно

По состоянию на утро 1 февраля мне удалось собрать 74 911 крон, 19 876 гривен и 33 евро. На самом деле, это очень мало. В планах у меня была намного большая сумма – 1,5 миллиона крон. Поэтому прошу всех активнее приобщаться к сбору.

Обратите внимание! Петр ездит на фронт волонтером с первых недель полномасштабного вторжения российских войск в Украину. На 12 месяце войны донатов стало меньше, так что волонтер идет пешком через всю страну, чтобы привлечь внимание и собрать больше денег для украинских военных.



Финансово поддержать инициативу можно – по ссылке.

Перевести деньги на карточку – 4790 7299 1942 5850 (Иван Шманьо).