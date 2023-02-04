Справжня російська ІПСО – це страх

Тому я вибрав жити без страху. Мені це видається розумним і раціональним. Бо я живу на повну і цим ламаю плани Путіна зламати нас.

Читайте також Що насправді мав на увазі Байден, коли сказав "ні" на F-16 для України

Зараз вас лякають наступами росіян. Мета цього залякування – щоб ви жили не своїм життям, а в страху. Росія не змогла зламати ЗСУ, тож намагається зламати цивільних. Справжня російська ІПСО – це не викриття крадіжок в Міноборони, а страх, який агенти російського впливу та ЗМІ сіють у ваших думках.

Страх має знищити ваше життя. Відірвати від рідних. Виштовхати вас у самотність, депресію, апатію. Мета росіян – посіяти страх, щоб зростити зневіру і зламати вашу волю до спротиву.

Новий наступ ворога приречений

Все, що треба знати про перспективи російського наступу, далі.

1. Чисельність Сил оборони України зараз приблизно втричі більша, ніж на початку вторгнення.

2. Приблизно половина військ окупантів, що почали вторгнення, знищена або має тяжкі поранення, що не дозволяють воювати. Це були найбільш боєздатні підрозділи армії Росії.

3. Найважливіша зброя цієї війни – артилерія. На початку вторгнення перевага росіян в артилерії досягала співвідношення 20:1. Саме завдяки тактиці вогняного валу росіяни зруйнували Сєвєродонецьк та Лисичанськ, а також відтиснули звідти ЗСУ.

Завдяки концентрації наших союзників саме на артилерії, з самого початку вторгнення в Україну поставлено сотні 155-міліметрових гаубиць та САУ. Станом на зараз, противник виснажив свої запаси БК і логістичні спроможності.

Тому сьогодні вони вистрілюють в кілька разів менше снарядів, ніж могли на початку літа. ЗСУ, навпаки, значно посилили свій артилерійський потенціал. А завдяки високій точності західної зброї, можна сказати, що ми майже досягли паритету в артилерійській спроможності. Це дуже серйозна, фундаментальна, відмінність з початком вторгнення.

Цікаво Як Україні вдалося відтермінувати сплеск мобілізації у Росії

4. Значно посилені сили ППО. Такі операції, як гелікоптерні десанти в Гостомелі та Василькові, зараз росіянам недоступні в принципі. Штурмова авіація ВПС Росії вже дуже давно не насмілюється залітати за лінію фронту. Адже її зразу збивають з ПЗРК та засобів фронтових ППО.

5. Багато окупантів – це дуже неприємно. Мобілізація у Росії тисне на фронт. Але, слава богу, сучасна війна вже давно не "рубалово" на мечах. Те, що працювало у XIII столітті, коли орда брала Київ, не працює в XXI. Снаряд 155-го калібру гаубиці НАТО – не меч і за раз розриває хоч одну людину, хоч 50.

6. Армія Росії зазнала велетенських втрат у техніці, які не можуть бути відновлені. Натомість армія України поповнилася великою кількістю важкої техніки кращої якості, ніж радянська, яку було втрачено на початку війни.

Путін може допуститися фатальної помилки

Раджу вибирати не боятися. Боятися нічого. ЗСУ міцні й добре споряджені. В обороні ЗСУ набагато ефективніше множитимуть на 0 окупантів.

Якщо Путін вирішить ще раз спробувати піти в наступ – це буде ще одна фатальна помилка бункерного стратега, а також виснаження і так обмеженого потенціалу окупаційних військ.