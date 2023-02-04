Настоящая российская ИПСО – это страх

Потому я выбрал жить без страха. Мне это кажется разумным и рациональным. Потому что я живу по полной и этим ломаю планы Путина сломить нас.

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Сейчас вас пугают наступлением россиян. Цель этого устрашения – чтобы вы жили не своей жизнью, а в страхе. Россия не смогла сломать ВСУ, поэтому пытается сломать гражданских. Настоящая российская ИПСО – это не разоблачение воровства в Минобороны, а страх, который агенты российского влияния и СМИ сеют в ваших мыслях.

Страх должен уничтожить вашу жизнь. Оторвать от родных. Вытолкать вас в одиночество, депрессию, апатию. Цель россиян – посеять страх, чтобы увеличить уныние и сломать вашу волю к сопротивлению.

Новое наступление врага обречено

Все, что нужно знать о перспективах российского наступления, далее.

1. Численность Сил обороны Украины сейчас примерно втрое больше, чем в начале вторжения.

2. Приблизительно половина начавших вторжение войск оккупантов уничтожена или имеет тяжелые ранения, не позволяющие воевать. Это были самые боеспособные подразделения армии России.

3. Важнейшее оружие этой войны – артиллерия. В начале вторжения преимущество россиян в артиллерии достигало соотношения 20:1. Именно благодаря тактике огненного вала россияне разрушили Северодонецк и Лисичанск, а также оттеснили оттуда ВСУ.

Благодаря концентрации наших союзников именно на артиллерии с самого начала вторжения в Украину поставлены сотни 155-миллиметровых гаубиц и САУ. По состоянию на данный момент, противник истощил свои запасы БК и логистические способности.

Поэтому сегодня они выстреливают в несколько раз меньше снарядов, чем могли в начале лета. ВСУ, напротив, значительно усилили свой артиллерийский потенциал. А благодаря высокой точности западного оружия можно сказать, что мы почти достигли паритета в артиллерийской способности. Это очень серьезное, фундаментальное отличие с началом вторжения.

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4. Значительно усилены силы ПВО. Такие операции, как вертолетные десанты в Гостомеле и Василькове, сейчас россиянам недоступны в принципе. Штурмовая авиация ВВС России уже очень давно не осмеливается залетать за линию фронта. Ведь его сразу сбивают с ПЗРК и средств фронтовых ПВО.

5. Многие оккупанты – это очень неприятно. Мобилизация в России давит на фронт. Но, слава богу, современная война уже давно не "рубалова" на мечах. То, что работало в XIII веке, когда орда брала Киев, не работает в XXI. Снаряд 155-го калибра гаубицы НАТО – не меч и сейчас разрывает хоть одного человека, хоть 50.

6. Армия России понесла огромные потери в технике, которые не могут быть восстановлены. А армия Украины пополнилась большим количеством тяжелой техники лучшего качества, чем советская, которая была потеряна в начале войны.

Путин может допустить роковую ошибку

Советую выбирать не бояться. Бояться нечего. ВСУ крепкие и хорошо снаряженные. В обороне ВСУ будут гораздо эффективнее умножать на 0 оккупантов.

Если Путин решит еще раз попытаться пойти в наступление – это будет еще одна роковая ошибка бункерного стратега, а также истощение и без того ограниченного потенциала оккупационных войск.