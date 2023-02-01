Украина разрушила планы россиян о мощной мобилизации

На это повлияло и обращение министра обороны Украины Алексея Резникова. Он заявил россиянам: "Не приходите, или умрете".

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Скрытая мобилизация – это не те масштабы, и не тот настрой, которые изначально планировалось российскими властями. Кремль хотел сделать это на эмоциональном подъеме после Рождества, "священной войны" и так далее.

Сейчас им придется стартовать в массовую мобилизацию на фоне решений о поставках западных танков и прочей красоты.

Мы выиграли несколько недель

То есть, россияне будут буквально говорить своим мобилизованным: "Мы вас набираем, чтобы весной бросить под эти танки". Недаром в российских СМИ сейчас масса трэша на тему "как уничтожить Abrams саперной лопаткой".

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Еще пару недель будет без массовой волны. У них весной уже будет риск разрыва, когда образуется не только дефицит снарядов, но и войск.

Подбросим им еще новости.

Напомним. В новогоднюю ночь ВСУ попали в училище в оккупированной Макеевке, где базировались российские мобилизованные. В результате около 400 бойцов погибли, а еще 300 – пострадали.