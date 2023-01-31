Экспорт российской нефти существенно возрастет

Мониторинговая группа редакции BlackSeaNews и Института Черноморских Стратегических Исследований сообщила важную информацию.

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В сообщении говорится: "По нашим предварительным оценкам морской экспорт сырой нефти России из Черного моря за январь 2023 года существенно вырастет". Этот рост произойдет после эмбарго и ценового потолка.

Рост составит 15 – 35%, а объем экспорта будет составлять вместо 2,9 миллиона тонн в декабре 2022 года, от 3,4 до 4,2 миллиона тонн. Все зависит от того, сколько танкеров с российской сырой нефтью пройдет турецкие проливы в последние дни января 2023 года.

Это точно будет больше, чем произошедший в декабре 2022 года рост – первом месяце введения эмбарго Европейского Союза и "ценового потолка" на нефть в другие страны. Тогда она составила 14,4%, преимущественно благодаря Индии.

Кстати, Россия смогла в декабре 2022 года заместить 2/3 греческих танкеров, ранее перевозивших российскую нефть в другие страны судами из неевропейских стран. То есть теми, на которые не распространяется "ценовой потолок".

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Кремль продолжает получать огромные доходы

В декабре 2022 года под действие "ценового потолка" попало 24,7% из этой нефти. Соответственно 75,3% нефти не попали в сферу действия ограничения, поскольку перевозились танкерами, не принадлежавшими перевозчикам из ЕС.

Итак, на первый взгляд, эти меры не срабатывают. То есть Россия продолжает получать огромную прибыль от экспорта нефти. Если это немедленно не изменить – война будет продолжаться очень долго.



Как изменился экспорт российской нефти / График Андрея Клименко