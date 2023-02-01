Байден точно услышал вопрос

Журналистка спросила у Байдена: "Предоставят ли США F-16 для Украины?". Он ответил: "Нет". Больше не уточнял, потому что вышел из вертолета и подбежал к прессе для кратких комментариев.

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Следовательно, мы решили выяснить подробнее, что именно президент имел в виду. Сразу отмечу: веских оснований полагать, что Байден мог не расслышать вопрос (как это писали в украинских СМИ и обсуждали в эфирах и телеграммах), нет. На фото – официальный транскрипт Белого дома. Там все ясно.



Транскрипт разговора Байдена с журналистами / Скриншот

На следующий день мы обратились в администрацию с просьбой разъяснить комментарий Джо Байдена. Разослали запросы и передали вопросы на брифинги. Представители Белого дома, Госдепа и Совета по нацбезопасности дали практически одинаковый ответ:

"У нас нечего добавить к комментарию президента. Но мы в постоянном контакте с украинцами относительно их потребностей на поле боя. Вскоре ожидаем объявить больше помощи".

Чего-то дополнительного и по сути от чиновников услышать не удалось.

Обсуждений по F-16 пока не было

Впрочем, издание Politico на условиях анонимности цитирует чиновника США, утверждающего, что "на высоком уровне никакой серьезной дискуссии о F-16 пока не было". Иными словами, журналисты пишут что непонятно – имел ли Байден в виду "нет, никогда", или "нет, не сейчас".

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Ранее в Пентагоне не исключали поставки самолетов F-16 для Украины в будущем – как, в конце концов, и любых видов вооружений. Но говорили, что если до этого дойдет, то речь пойдет скорее о более длинной перспективе – из-за сложностей управления, обучения и т.д.

Резников настроен оптимистично

Министр обороны Украины Алексей Резников в этом вопросе достаточно оптимистичен. В ходе визита во Францию он заявил, что считает "нет" от США – отказом по состоянию на сегодняшний день. Министр надеется, что в конечном итоге эта позиция изменится, как было с другими видами вооружений.

А теперь о новой военной помощи, о которой говорили в администрации. В СМИ появилась информация, что США скоро объявят пакет вооружений для Киева, куда впервые могут заложить ракеты большего радиуса действия – до 150 километров. Будем следить за этим. А также – за развитием истории с F-16.