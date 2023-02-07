На перший погляд, 187 танків – це, безумовно, багато. Проте фінансування ремонту транспортних засобів ще не забезпечено. Остаточно це вирішать найближчими тижнями.

До теми Скільки танків Leopard 1 Німеччина може надати Україні: у Handelsblatt назвали цифру

Німеччина надто довго вагалась

Наразі невідомо, скільки саме танків отримає Україна, адже не уся техніка є боєздатною. Ймовірніше за все, деталі одних танків використають для ремонту інших.

Видання констатує, що танки Leopard 1 та Leopard 2, так чи інакше, прийдуть занадто пізно для військового захисту під час весняного наступу російських військових, який очікують багато експертів.

Федеральний уряд надто довго вагався з постачанням бойових танків – і таким чином мало допоміг Україні з точки зору політичної стратегії,

– йдеться у повідомленні.

Німецькі чиновники припускають, що хід наступу залежить, чи буде Путін вирішувати конфлікт з Україною дипломатичним шляхом.

Чому Україні важливо перейти на західні танки

Важливість західних основних бойових танків полягає в боєкомплекті. Зазначають, що військово-стратегічне значення постачання танків полягає насправді не в самих машинах. Швидше, перехід на західні танки зумовить зміну боєприпасів.

Наприклад, танки Leopard використовують калібр 105 міліметрів. Оскільки Україна не може сама виготовляти такі боєприпаси, то західні партнери будуть вимушені забезпечити ними нашу державу.

У довгостроковій перспективі це може підвищити "життєздатність" української армії.

Що варто знати про надання Україні Leopard 2

Після того, як Німеччина розблокувала передачу танків Leopard Україні, країни-союзники почали підготовку до постачання ЗСУ цього виду техніки.

Зокрема міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам повідомив, що танки Leopard 2 зможуть відправити в Україну наприкінці березня. Загалом країна має 36 Leopard 2, однак скільки з них зможуть надати Україні наразі невідомо.

Іспанія також відправить свої Leopard 2 навесні. Точна кількість поки невідома, однак міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що уряд країни може передати 53 танки. Щоправда, не всі з них справні.

Польща точно не хоче, щоб Україна програла війну. Глава польського уряду Матеуш Моравецький повідомив, що Варшава передасть Києву 60 своїх танків PT-91, а також 14 танків Leopard 2.

Найважливіша інформація про танки Leopard / Інфографіка 24 Каналу