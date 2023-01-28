27 січня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що країна вже погодила постачання танків Leopard в Україну.

До теми Смертельний звір: все, що відомо про танки Leopard і чому саме вони потрібні Україні

Танки з Іспанії приїдуть в Україну на весні

Маргарита Роблес повідомила, що Іспанія відправить Leopard Україні уже весною 2023 року. Вона заявила, що ця допомога є найкращим способом "працювати на мир і захистити український народ".

Проте поки що вона не вказала точну кількість танків, які Іспанія передасть українським силам.

Скільки танків готова віддати Іспанія

26 січня Маргарита Роблес повідомила, що уряд Іспанії готовий надати Україні свої танки Leopard 2. Також вона закликала союзників по НАТО, у яких ця техніка є на озброєнні, зробити так само.

За словами Роблес, Мадрид може передати Україні 53 танки Leopard 2 A4. Однак вона зауважила, що не всі з них, на жаль, справні.

Міноборони працюватиме над їхньою підготовкою та встановить, скільки з них можна буде переобладнати, а які вже не підлягають ремонту.

Нагадаємо, ще влітку 2022 року Іспанія перша заявила, що дасть танки Leopard Україні. Проте згодом передумала. У Мадриді сказали, що їхні танки настільки "старі", що їх "небезпечно" посилати на фронт. Проте у січні 2023 року рішення Німеччини змінило думку Мадрида.



Хто готовий надавати танки Leopard 2 Україні / Інфографіка 24 Каналу