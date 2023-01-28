27 января министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что страна уже согласовала поставки танков Leopard в Украину.
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Танки из Испании приедут в Украину весной
Маргарита Роблес сообщила, что Испания отправит Leopard Украине уже весной 2023 года. Она заявила, что эта помощь является лучшим способом "работать во имя мира и защитить украинский народ".
Однако пока она не указала точное количество танков, которые Испания передаст украинским силам.
Сколько танков готова отдать Испания
- 26 января Маргарита Роблес сообщила, что правительство Испании готово предоставить Украине свои танки Leopard 2. Также она призвала союзников по НАТО, у которых эта техника на вооружении, сделать так же.
- По словам Роблес, Мадрид может передать Украине 53 танка Leopard 2 A4. Однако она заметила, что не все из них, к сожалению, исправны.
- Минобороны будет работать над их подготовкой и установит сколько из них можно будет переоборудовать, а какие уже не подлежат ремонту.
Напомним, еще летом 2022 года Испания первой заявила, что даст танки Leopard Украине. Однако впоследствии передумала. В Мадриде сказали, что их танки настолько "старые", что их "опасно" посылать на фронт. Однако в январе 2023 года решение Германии изменило мнение Мадрида.
Кто готов предоставлять танки Leopard 2 Украина / Инфографика 24 Канала