После решения Берлина министр обороны Германии Борис Писториус созвал совещание из 6 стран, имеющих танки Leopard на вооружении. Среди присутствовавших была министр обороны Испании Маргарита Роблес, заявившая, что Мадрид может предоставить Украине более полусотни танков.

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Сколько танков Украина может получить от Испании

Маргарита Роблес заявила, что Испания готова предоставить Украине немецкие танки и призвала союзников по НАТО, у которых эта техника на вооружении, сделать так же. По словам главы испанского оборонного ведомства, Мадрид может передать Украине 53 танка Leopard 2 A4. Однако, как отметила министр, не все из них, к сожалению, исправны.

Некоторые из них не могут быть использованы, мы собираемся проанализировать, какие из них можно переоборудовать,

– уточнила Роблес.

Немецкие танки Испания хранит на военной базе в Сарагосе.

Министр обороны Испании подчеркнула, что окончание войны является четкой целью союзников. Однако для поддержания мира необходима скоординированная работа по поддержке нашего государства.

Партнеры предоставляют Украине танки Leopard

25 января Германия приняла историческое решение о предоставлении Украине танков Leopard 2 A6. Берлин в пределах первого пакета предоставляет нам 14 единиц этой техники. Кроме того, немецкое правительство разрешило поставки своих танков из других стран.

Еще до оглашения решения от Германии 11 января во время своего визита во Львов о предоставлении танков заявил президент Польши Анджей Дуда. Варшава предоставит Украине также 14 единиц техники.

Кроме того, по 4 танка Leopard 2 Украине предоставят Португалия и Канада. Также 8 танков готова предоставить Норвегия. Нидерланды рассматривают вопрос о покупке 18 арендованных у Германии танков для Украины.

К танковой коалиции планирует присоединиться Финляндия. Количество танков, которые Хельсинки могут нам предоставить, пока неизвестно. Дания тоже готова предоставлять танки, но также неизвестно количество единиц.



Кто готов предоставлять танки Leopard 2 Украине / Инфографика 24 Канала