Об этом заявила официальный представитель Госдепа Виктория Нуланд во время слушаний в Комитете по международным делам Сената, сообщает 24 Канал. По ее словам, предоставление этих танков Украине нуждается в серьезной подготовке.

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Украина может не получить танки от США до весеннего контрнаступления

Виктория Нуланд подчеркнула, что танки Abrams, которые США предоставляют Украине, очень сложны. Несмотря на то, что президент Джо Байден 25 января объявил о предоставлении этой техники Украине, подготовка к их отправке может занять время.

В Вашингтоне прогнозируют контрнаступление ВСУ этой весной. Однако Нуланд констатировала, что, вероятнее всего, Украина не получит американские танки до начала своих наступательных операций.

Abrams, как вы знаете, очень сложные танки. Они нуждаются в серьезной подготовке. Даже если мы утвердили их передачу вчера, нужно некоторое время, чтобы доставить их на поле боя. Это не та техника, которая появится к весеннему наступлению.

– заявила Нуланд.

США предоставляют Украине танки

Украине для дальнейшего продвижения на фронте и противодействия захватчикам необходима бронетехника, чего не скрывает руководство Украины. Некоторое время в Германии затруднились с тем, предоставить ли свои танки Leopard нашей стране. Накануне Польша объявила о готовности предоставить эти танки Украине, однако, учитывая, что эта техника немецкого производства, на ее предоставление третьим странам необходимо разрешение Берлина.

В Минобороны Германии неоднократно делали заявления о том, что готовы предоставить танки, только если США пойдут на такой же шаг. Утром 25 января Берлин объявил, что предоставляет 14 танков Украине и дает "зеленый свет" на предоставление танков нашему государству со стороны партнеров.

Вечером того же дня президент США Джо Байден выступил с заявлением о продолжении поддержки Украины, в ходе которого объявил новый пакет помощи на 400 миллионов долларов, в который вошли: