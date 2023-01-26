В целом Соединенные Штаты окажут нашему государству помощь на 400 миллионов долларов. Пентагон сообщил, какое оружие, кроме Abrams, поступит Украине, об этом информирует 24 Канал.

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Детали нового пакета помощи от США

В Минобороны США отметили, что этот пакет USAI на сумму 400 миллионов долларов означает начало процесса заключения контрактов для предоставления дополнительных возможностей Украине.

Согласно обнародованным данным, наше государство получит:

31 танк Abrams со 120-мм снарядами и прочими боеприпасами;

восемь тактических машин для обновления оборудования;

вспомогательные транспортные средства и оборудование;

финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

Кроме предоставленного США батальона танков Abrams, европейский консорциум обязуется в ближайшее время предоставить Украине два батальона танков Leopard.

Соединенные Штаты будут продолжать работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы удовлетворить потребности Украины на поле боя, чтобы противостоять российской агрессии и обеспечить дальнейшую свободу и независимость украинского народа,

– отметили в Пентагоне.

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Германия передаст Украине роту танков Leopard

Заметим, что 25 января Германия наконец-то приняла долгожданное для Украины решение по Leopard.

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия стремится собрать 2 танковых батальона для нашего государства. Однако, как первый шаг, Берлин объявляет предоставление 14 Leopard.

В ближайшее время начнутся тренировки украинских военных на территории Германии. Кроме обучения, пакет военной помощи от Берлина включает логистику, боеприпасы и обслуживание системы. Также Германия разрешила союзникам, имеющим "Леопарды", реэкспортировать их в Украину.