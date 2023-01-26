Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, танк требует гораздо больше внимания, чем обычный гражданский автомобиль.
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Сколько будет продолжаться обучение
Олег Катков рассказал, что у каждого танка есть свои особенности. По оценкам западных специалистов, чтобы украинские бойцы смогли пересесть из трофейных Т-72, Т-64 или Т-90 на машину западного образца, нужно 8 недель. Важно, что будут учиться танкисты с максимальным боевым опытом.
В то же время стандартный курс от новобранца к человеку, уже танкисту, составляет пять с половиной месяцев. Поэтому его, конечно, будут давить до двух месяцев,
– объяснил он.
По словам военного эксперта, эти сроки совпадают с объявленными сроками передачи Украине Leopard – конец марта.
"И относительно Challenger, если не ошибаюсь, то тот же промежуток времени", – заметил Катков.
Военный эксперт рассказал, что нужно не только использовать танки на поле боя, но и постоянно поддерживать их боеспособность. Гражданский автомобиль до капитального ремонта может пройти 300-500 км. В то же время, если брать показатели к танкам, например танк Т-72, то он идет на капитальный ремонт через 14 тысяч километров.
"Причем даже если танк стоит, то один час его работы считается за 15 километров. Перед капитальным ремонтом на отметке 7-8 тысяч он должен еще пройти средний ремонт с восстановлением ресурса примерно на 65%", –подчеркнул он.
К тому же по нормативам экипаж в конце дня должен проводить полный техосмотр самой машины, занимающей около полутора часов.
Обучение именно бойцов ремонтных батальонов – это важно. И по оценкам они будут учиться в полтора раза больше,
– подчеркнул Катков.
Так что подготовка бойцов к использованию танков с Запада должна быть существенной. Олег Катков рассказал, сколько будет продолжаться обучение на западных танках: смотрите видео
Все ли западные танки одинаковы
Олег Катков сосредоточил внимание, что все танки, которые в ближайшее время будут в пользовании ВСУ, имеют отличия.
Они отличаются внутри всем,
– объяснил он.
По словам военного эксперта, Abrams, Leopard и Challenger непохожи по определенным параметрам между собой.
"Различный двигатель, у которого разные характеристики и даже разные рычаги управления могут быть, разными являются прицельные станции у наводчика, совершенно разные места у командира", – подчеркнул он.
Потому и специфика обучения отличается.
Помощь от партнеров: последние новости
- 25 января правительство Германии приняло долгожданное для Украины решение – Берлин предоставит свои танки Leopard 2 Украине и дает "зеленый свет" на такие же поставки со стороны союзников, на вооружении которых эта немецкая техника.
- В этот же день президент США Джо Байден объявил новый пакет военной помощи нашему государству, в который вошли танки M1 Abrams. Кроме заявления о предоставлении нашему государству 31 танка Abrams, Байден также акцентировал внимание на том, что Вашингтон как можно скорее начнет обучение украинских военных.
- Канада отправит в наше государство две сотни бронированных автомобилей Senator. По словам экспертов, они существенно усилят возможности воинов ВСУ на поле боя.
- Кстати, в материале 24 Канала можно узнать, какую военную помощь от партнеров Украина получит впоследствии.