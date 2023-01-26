Так, преимущественно российские пропагандисты придумывают множество причин, чтобы убедить граждан страны-агрессора якобы это старое вооружение. Впрочем, нашлись и те, кто признал горькую правду, что теперь российским захватчикам будет еще сложнее.

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Россияне признали горькую правду

Один из гостей на шоу Скабеевой собственноручно развеял мифы российской пропаганды, которые так старались распространить приспешники Владимира Путина.

Россияне придумали, что якобы территория Украины не подходит для боевого применения американских танков Abrams. В то же время гость Скабеевой заявил, что нет более удобного места для действия тяжелой бронетехники, чем степи на Юге нашего государства.

Подсохнет грязь: хочешь – поезжай налево, хочешь – направо, хочешь – прямо. Никаких препятствий,

– признал горькую правду гость Скабеевой.

В то же время до Скабеевой дошло, что шоу идет не по плану, и она стала перебивать приглашенного гостя. Российская пропагандистка истерически начала выкрикивать, что у украинцев вроде бы "ничего не получится" и привела незаурядный аргумент – "так говорили перед вами".

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Гость пропагандистского шоу продолжил засыпать Скабееву аргументами и отрицать все попытки пропагандистской машины успокоить россиян. Он упомянул и о мифе, что якобы эти танки слишком сложные в эксплуатации, поэтому ВСУ не смогут ими овладеть.

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Недалекая Скабеева поспешила заявить, мол, волноваться не стоит, Украина получит всего больше 50 танков. Впрочем, даже гости ее шоу понимают, что это только начало и дальше наше государство будет получать все больше вооружения.

Так, российские пропагандисты и сами прогнозируют дальнейший рост темпов поставок западных танков Украине до более тысячи единиц.

Истерика россиян из-за танков

После того как наши западные партнеры приняли решение о передаче нам танков Leopard и Abrams 25 января, в российских телеграм-каналах началась истерика. Очевидно, россияне понимают, что это вооружение под управлением наших отважных воинов способно переломить ход войны и выгнать оккупантов с наших территорий.

Так, граждане страны-агрессора жаловались, мол, "их перестали бояться" и призывали власть наконец "начать что-то решать". Кроме того, россияне в привычной манере настаивали, что пора ставить ультиматумы. Впрочем, они почему-то так и не могут понять, что уже не влияют на это.

Нашлись и более радикально настроенные личности. Россияне традиционно призывали применить ядерное оружие. В то же время нашлись и те, кто более или менее понимает реальное положение дел во "второй армии мира". Так, одна из пользователей соцсети посоветовала российским военным "бить танк лопатой".

Больше о реакции россиян на предоставление Украине танков Leopard и Abrams – читайте по ссылке в нашем материале.