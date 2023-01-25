В эфире своего пропагандистского шоу Владимир Солевьев отметился рядом скандальных заявлений. В первую очередь, по его словам, предоставляя танки Украине, Германия становится законной целью для российских ударов.

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Соловьев снова видит повсюду нацистов

Пропагандиста Соловьева снова "унесло". На этот раз из-за немецких танков. Угрожающие ударами по Германии, пропагандист заявил, что вина за это будет лежать на министре обороны Борисе Писториусе. По словам Соловьева, предоставив танки Германия станет стороной конфликта.

Канцлера Олафа Шольца, министра иностранных дел Анналену Бербок и вышеупомянутого Писториуса Соловьев назвал "новым нацистским руководством".

Писториус войдет в историю как один из кретинов, доведших до того, что территория Германии оказалась в зоне прямого поражения. И Шольц. И Бербок. Немецкий народ будет знать, каких очередных нацистских лидеров они воспитали и привели к власти,

– истерически заявил Соловьев.

Должны заметить, что пропагандисту не изменили методичку. После вбросов в сторону немецкого руководства, Соловьев во всю студию начал кричать о "8 лет обстрелов Донбасса" и о том, что эти 8 лет Германия устами бывшего канцлера Ангелы Меркель врала. Но вот Соловьев и ему подобные уже должны кричать о "9 лет", однако новых методичек пока у них, очевидно, нет.

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Обратите внимание! По данным СМИ, Германия уже готова передать Украине роту танков Leopard-2. Однако официального заявления о предоставлении танков Берлин еще не сделал.