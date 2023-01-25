Изрядно подгорело у посла России в США Анатолия Антонова. Дипломат назвал США якобы "агрессором" в этой войне. Заявление посла России в США цитируют российские СМИ, сообщает 24 Канал.

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У российского посла истерика

Анатолий Антонов заявляет, что США пытаются нанести России стратегическое поражение. Дипломат будто забыл, что это позиция всего цивилизованного мира – агрессор должен проиграть.

И не обошлось без традиционных угроз уничтожить американскую технику. Антонов говорит, что "все образцы техники НАТО будут уничтожены". Пожалуй, как HIMARS – российская армия уничтожит больше единиц техники, чем Украина получит.

Если США решат поставить танки, то такой шаг невозможно будет оправдать доводами об "оборонном оружии". Это будет очередной дерзкой провокацией против России. Ни у кого нет иллюзий, кто в текущем конфликте – настоящий агрессор,

– истерически заявил дипломат.

Россия уже "уничтожила" американский танк

В начале этого года в Пентагоне отвергли идею предоставления танков M1 Abrams из-за трудностей в обслуживании этой техники – мол, для ВСУ больше подойдут немецкие или британские танки. Однако, на днях СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что Вашингтон уже на этой неделе может объявить пакет помощи Украине, в который войдут 30 танков Abrams.

Причиной этого решения могла стать "танковая эпопея" в Германии, ведь Берлин долго сомневался с решением о предоставлении Украине танков Leopard-2. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что решение будет принято в координации с партнерами, а источники в Бундесвере говорили о том, что Берлин даст танки, только если такой же шаг сделает Вашингтон.

Пентагон, к слову, пока не подтвердил и не опроверг информации о предоставлении танков Украине. Однако в России уже "успешно уничтожили" американский Abrams. Такой фейк на днях распространили российские СМИ, использовав изображение многолетней давности, сделанное не в Украине, заявив об уничтожении американского танка под Соледаром. Только то, что этих танков в Украине еще нет, пропагандистов это не волнует.