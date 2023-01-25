В етері свого пропагандистського шоу Владімір Сольовйов відзначився низкою скандальних заяв. Найперше, за його словами, надаючи танки Україні, Німеччина стає законною ціллю для російських ударів.

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Соловйов знову бачить всюди нацистів

Пропагандиста Соловйова знову "понесло". Цього разу через німецькі танки. Погрожують ударами по Німеччині, пропагандист заявив, що вина за це лежатиме на міністрі оборони Борисі Пісторіусу. За словами Соловйова, надавши танки Німеччина стане стороною конфлікту.

Канцлера Олафа Шольца, міністерку закордонних справ Анналену Бербок та вищезгаданого Пісторіуса Соловйов назвав "новим нацистським керівництвом".

Пісторіус ввійде в історію, як один із кретинів, які довели до того, що територія Німеччини опинилася в зоні прямого ураження. І Шольц. І Бербок. Німецький народ буде знати, яких чергових нацистських лідерів вони виховали і привели до влади,

– істерично заявив Соловйов.

Мусимо зауважити, що пропагандисту не змінили методичку. Після вкидів у бік німецького керівництва, Соловйов на всю студію почав кричати про "8 років обстрілів Донбасу" і про те, що ці 8 років Німеччина устами колишньої канцлерки Ангели Меркель брехала. Та от Соловйов та йому подібні вже б мали кричати про "9 років", однак нових методичок поки в них, вочевидь, немає.

Соловйова знову "понесло": дивіться відео

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, Німеччина вже готова передати Україні роту танків Leopard-2. Однак офіційної заяви щодо надання танків Берлін ще не зробив.