В среду, 25 января, Германия и США приняли судьбоносные для нашего государства решения о передаче танков Leopard и Abrams. В этом материале 24 Канал собрал истерическую реакцию россиян на данную новость.

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Жалоб россиян из-за предоставления Украине танков

Очевидно, что захватчики понимают, какие последствия может иметь это решение Запада для "второй армии мира". Такая боевая техника вполне способна переломить ход войны и выгнать всех оккупантов из Украины. Именно поэтому российские пользователи сети писали следующее:

"А дальше все как в страшном сне";

"Друзья, пора уже что-то решать. Не в телеграмме Медведева, а реально. Нас перестали бояться и это факт. Пора уже принимать решение";

"Все происходящее – стыдно и унизительно для России. Весь Запад делит нашу землю. Почему это так стыдно";

"Надо ставить ультиматум".

Западные танки – страшный сон для россиян: смотрите скриншоты из соцсетей

В то же время, были и те оккупанты, которые в ответ на это решение партнеров нашего государства предлагали абсолютно радикальные шаги. Скажем, применить Россией ядерное оружие, превратив все в ад, или "повторить 1945 год", – что бы это ни означало.

Хотя все же захватчикам лучше прислушаться к одной девушке с ником "Настюха" и, как она написала, "бить танки лопатой" – в прямом смысле этих слов.



Россияне проклинают Запад / Скриншот из вражеских пабликов



Россиянин угрожает применением ядерного оружия / Скриншот из соцсетей





В то же время Настюха предлагает бить западные танки лопатой / Скриншот из российских пабликов

Следует также сказать, что, читая вражеские соцсети, можно констатировать, что на нашем земном шаре есть еще немало людей с психическими отклонениями. По меньшей мере – 140 миллионов. Но хуже всего в этой ситуации, что они наши соседи.

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К этой теме отметим, как боец Вооруженных сил и политолог Кирилл Сазонов отреагировал на угрозы российских пропагандистов из-за поставок танков нашему государству. В частности, он лаконично подчеркнул, что грязными ядерными бомбами являются Скабеева, Соловьев, Симоньян и другие рупоры Кремля. Собственно, сказал он это, отвечая на заявление одной из пропагандисток о том, что танки Leopard оснащены "ядерными сердечниками".

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Западные СМИ пишут о том, что, прежде чем танки Leopard 2 будут полностью готовы к эксплуатации украинскими военными, пройдет от 2 до 3 месяцев. В это время наши воины будут учиться, как правильно пользоваться этой техникой, чтобы результат был максимально эффективен.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский констатировал во время своего обращения к украинцам, что мир формирует танковый кулак свободы. Он также поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца и президента США Джозефа Байдена за то, что они усиливают защиту нашего государства.